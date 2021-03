Vente OM : McCourt dément le scoop de So Foot

Frank McCourt a démenti les informations communiquées par So Foot, concernant la possible vente de l'OM.





"Je ne suis pas en colère, mais cela m'agace (les rumeurs de vente, NDLR), parce que j'ai été très clair : le club n'a pas été à vendre, ne l'est pas et ne le sera pas. Je vous le répète. J'ai parlé à la Provence, et j'ai dit que le club n'était pas à vendre. Ça a été publié, écrit noir sur blanc, mais un magazine dit qu'ils ont un scoop sur la vente: mais c'est faux ! Ça, c'est agaçant, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste pour les supporters. Une de nos responsabilités c'est de dire la vérité. Les rumeurs continueront, mais je continuerai de les nier", a-t-il déclaré sur les ondes de RMC.



Comme d'habitude, son intervention devrait faire effet quelques jours, avant qu'une nouvelle rumeur ne revienne comme un boomerang.