Longoria explique le choix Sampaoli

Pablo Longoria a expliqué son choix d'avoir misé sur Jorge Sampaoli.





" C'est un très bon coach, il a changé toutes les équipes qu'il a pu entraîner, il a la personnalité et le style qui vont dans la direction du futur qu'on veut construire. Il a la mentalité marseillaise, sud-américaine. Il faut avoir de la personnalité pour être ici ", a déclaré le nouveau président de l'OM sur RMC. Il a déjà beaucoup échangé avec l'Argentin : " On a beaucoup parlé pendant les dernières semaines, quand on négociait. Il a beaucoup analysé l'équipe, nous aussi et on l'a fait ensemble. On estime qu'il y a trois phases. Une, analyser ce qu'on a dans l'effectif, c'est important. Ensuite, construire l'effectif pour la prochaine saison. C'est important qu'il vienne maintenant pour avoir plus de renseignements et ensuite un troisième point sur l'avenir plus lointain. [...] On va avoir beaucoup de conversations avec Sampaoli pour comprendre la situation de chaque joueur en vue du mercato. "



La mission de Sampaoli paraît notamment de préparer la prochaine saison.