Payan précise ses propos sur McCourt et la Ligue des Champions

Benoit Payan est revenu sur les ambitions qu'il avait prêté à Frank McCourt, concernant la Ligue des Champions. C'est en réalité lui qui l'avait amené à en parler.





"J'espère bien que c'est l'objectif, bien sûr que c'est son objectif. Si un club qui a cette histoire ne se fixe pas cet objectif, alors il n'y a pas d'intérêt d'être à l'OM. Cela va venir. Je veux qu'il se donne les moyens, et lui aussi. Personne n'a dit que c'est dans deux ans, mais ça doit être l'objectif, ou alors on est un club de deuxième division. C'est moi qui lui en ai parlé. Je lui ai dit, il faut qu'on ait cet objectif. On est Marseille ou on est un club de quatrième division. Pour ce faire, il va mettre des choses sur la table et on va faire évoluer cette équipe. Je lui ai parlé de ça parce que c'est mon envie, on a le droit et le devoir de rêver on a le droit de vouloir la deuxième étoile. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça ? On place la barre haute", a déclaré le maire sur les ondes de RMC.