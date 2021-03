Vente OM : McCourt aurait indiqué en off vouloir vendre

Frank McCourt aurait indiqué en off qu'il souhaitait se séparer de l'OM.





Selon les informations relayées par So Foot (et Guillaume Tarpi) le propriétaire américain a fait savoir aux instances qui souhaitaient se séparer du club phocéen. Il serait donc à l'écoute des propositions, au contraire de ce qu'il affirmait à La Provence, il y a quelques heures.



Pour rappel, le patron olympien affirmait ce matin dans le quotidien qu'il ne mentait pas et que l'OM n'était pas à vendre, ni ne le serait dans un futur proche. Il paraît dès lors peu évident de donner une quelconque crédibilité à l'information du magazine. Tout au moins ses allégations ne contredisent pas l'idée qu'il n'a pas reçu de proposition. Il y a quelques jours, Charles Villeneuve avait quant à lui assuré qu'un groupe de Français cherchait à trouver les fonds afin de racheter le club marseillais.



Il paraît peu vraisemblable que Pablo Longoria ait pris les rênes pour les lâcher dans quelques mois. Et Frank McCourt semble encore avoir l'intention d'investir, l'été prochain. Il aura l'occasion de démentir les propos dans quelques minutes, sur RMC.





👉🏼Selon les infos de @sofoot, McCourt ne cacherait plus son souhait de passer la main et l'aurait confié auprès des instances du football français. #TeamOM pic.twitter.com/696IzTxqnG — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 2, 2021