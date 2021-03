Pochettino souhaite la bienvenue à Sampaoli

Mauricio Pochettino s'est brièvement exprimé sur l'arrivée de Jorge Sampaoli, à l'OM. Il ne le connaît pas vraiment, mais lui souhaite de réussir.





Face aux médias, le coach parisien a commenté la signature de son compatriote à l'OM : "Je le connais pour son travail avec la sélection d'Argentine et la sélection du Chili, je lui souhaite le meilleur. Je n'ai parlé qu'une ou deux fois avec lui, nous n'avons pas beaucoup de relation, mais je lui souhaite le meilleur", a-t-il déclaré.



Pour rappel, Sampaoli devrait parapher un contrat portant jusqu'en 2023, avec le club phocéen. Il aura la charge de relancer une équipe en difficulté depuis le début de l'année et succédera donc à Nasser Larguet, lequel a fait un intérim de plusieurs matchs.



Le PSG et l'OM se sont déjà affrontés trois fois (deux victoires parisiennes et une marseillaise), cette saison. Ils ne se croiseront pas, d'ici la fin de l'exercice.