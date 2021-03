Aulas n'a pas été étonné par le départ d'Eyraud

Jean-Michel Aulas n'a pas été surpris par le remplacement de Jacques-Henri Eyraud, à la tête de l'OM. Il pense que l'ancien président a mal mesuré l'importance de la communication vis-à-vis de l'environnement marseillais.





Lors d'un entretien donné à Ouest-France, le président lyonnais s'est exprimé sur le départ de JHE : "Il a ses défauts et se qualités comme nous. Malheureusement c'était inéluctable et je me demande à quel point il n'a pas suscité lui-même cette fin, s'interroge Aulas. On ne peut pas être contre son environnement régional, contre ses supporters. Nous n'avions pas toujours les mêmes idées alors que les grands clubs doivent travailler ensemble", a-t-il déclaré.





"J'étais persuadé que ça ne pourrait pas durer"

Le Lyonnais n'a pas été étonné par sa mise à l'écart : "C'est malheureux pour lui, car c'est quelqu'un d'intelligent, mais qui a peut-être sous-estimé la portée de la communication qu'on peut avoir par rapport à l'environnement marseillais. J'étais persuadé que ça ne pourrait pas durer, car il y avait quand même des réactions d'une violence que je n'approuve pas, mais qui faisaient que la rupture était trop consommée", a-t-il ajouté.



Aulas et Eyraud s'étaient notamment accrochés au moment de l'annonce de la fin de la saison 2019-2020. Comme avec Vincent Labrune, le Lyonnais reste en place tandis que ses rivaux ne durent pas.