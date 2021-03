Payet répond à Zéroual et remercie McCourt

Dimitri Payet (33 ans) a répondu aux critiques lancées par Rachid Zéroual, le leader des Winners. Il a aussi remercié Frank McCourt pour le soutien qu'il apporte aux joueurs.





"Si des propos comme ceux de Zéroual peuvent remettre en cause mon engagement à l'OM ? Non pas du tout, pas pour si peu. Je l'ai dit déjà, c'est même ce qui m'excite dans cette ville, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il ne faut pas non plus avoir la mémoire courte, mais oui je ne suis pas au niveau auquel on m'attend, mais ça ne remet pas en cause mon amour et mon travail pour ce club. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien et ça m'a montré que malgré la mauvaise passe, on m'apprécie encore ici", a lâché le milieu offensif face à la presse, ce mardi.





"McCourt nous a toujours soutenus"

Il a aussi indiqué que les joueurs allaient rencontrer le propriétaire de l'OM : "C'est prévu. C'est un geste fort. On l'a déjà vu pas mal de fois depuis qu'il a pris les rênes du club, à chaque fois qu'il nous a parlé, il nous a renouvelé sa confiance. Ça va nous faire du bien aussi d'échanger avec lui." Il paraît apprécier la façon de faire de l'Amérique : "Bizarrement, après chaque discours qu'il nous a tenu, tout était dit, a poursuivi Payet. Vous vous dites qu'il n'est pas là, mais il est là en fait. Même quand on n'était pas bons, il nous a toujours soutenus. [...] On va essayer de faire en sorte de le lui rendre sur le terrain."



L'OM affrontera le LOSC, demain soir, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.