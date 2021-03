Larguet se tient à la disposition de Sampaoli

Nasser Larguet a indiqué qu'il se tenait à disposition de Jorge Sampaoli, s'il avait besoin de son aide.





Face aux médias, l'entraîneur intérimaire de l'OM s'est exprimé sur l'arrivée de l'Argentin. Il a indiqué qu'il se tenait prêt à l'aider : "Je serai à sa disposition pour échanger sur l'état du groupe et la fonction que j'exerce au club au niveau de la formation. Si quelqu'un m'aiguille, je lui donne les clés et rentre chez moi au centre de formation." Larguet sera bien sur le banc face à Lille, demain soir.



Le nouvel entraîneur est arrivé à Marseille, ce mardi. Il a été photographié à l'aéroport, puis exfiltré par les dirigeants phocéens. On ne sait pour l'instant pas quand il sera présenté. La situation sanitaire lui impose a priori de rester à l'isolement pendant sept jours. Il pourrait donc être sur le banc lors d'OM-Rennes (9 mars).