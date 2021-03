Payet évoque sa relation avec Thauvin

Dimitri Payet (33 ans) s'est exprimé sur ses relations avec Florian Thauvin (28 ans), en conférence de presse. Il a révélé que les médias en avaient rajouté sur les soi-disant tensions qui les opposaient.





"Si mes souvenirs sont bons, quand il y avait le coach Garcia, avec Payet et Thauvin, c'était plus de 2 points par match. Peut-être que sur cette saison, on gagne moins ensemble. Peut-être que je ne pars pas en vacances avec Flo, mais est-ce que tu pars en vacances avec tous tes collègues ?", a-t-il répondu à un journaliste. Il assure que les deux hommes collaborent pour sortir l'OM de la crise : "Il n'y a pas eu tout ce qui s'est écrit, dit. On retrouve de l'unité. On continue à travailler ensemble malgré tout ce qui se passe autour. On arrive à être dans le même projet, gagner des matchs, car seules des victoires nous sortiront de la nouvelle passe."



Ce début d'année, Thauvin paraît être dans le dur. Le Réunionnais semble quant à lui revenu à un bon niveau, au grand dam de certains leaders de groupes de supporters.