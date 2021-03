Un ancien joueur de Sampaoli décrit son style

Dans L'Equipe, le Brésilien Mariano, qui a joué sous les ordres de Jorge Sampaoli à Séville et à l'Atlético Mineiro, a évoqué l'entraîneur argentin de l'OM.





"Il demande une dépense d'énergie très importante et si tu n'es pas prêt, c'est un problème. Son idée, c'est de presser constamment l'adversaire, donc si tu es en retard, tu déséquilibres tout l'édifice. La possession est aussi très importante pour lui. Et quand on l'a, il refuse qu'on rende le ballon facilement. Il déteste ça. Avec lui, si tu te donnes à fond à l'entraînement, tu as une chance de jouer, sinon, c'est mort ! Les supporters marseillais peuvent être tranquilles : ils vont avoir un coach qui bosse, qui déteste la défaite. Je n'ai jamais vu ça chez d'autres coachs" a conclu Mariano, aujourd'hui à Galatasaray.



Début de réponse sur le nouveau style de jeu de Marseille face à Rennes, en L1, le 10 mars 2021, pour ce qui sera vraisemblablement le premier match de Jorge Sampaoli (60 ans) sur le banc de l'OM.