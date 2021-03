Dans La Provence, Frank McCourt a tenu à renouer le lien avec les supporters du club.





"Mon objectif est de restaurer la relation avec eux. Ils font partie de l'âme de l'OM. Nous avons besoin d'être unis, de regarder et d'avancer dans la même direction. J'ai été ravi d'apprendre qu'ils ont condamné les violences de la Commanderie. Pour moi, c'est très important. Il ne peut pas y avoir de violence. Le fait qu'ils le reconnaissent ouvre une large porte pour une discussion très constructive avec eux concernant la convention. L'OM n'est rien sans ses supporters. Plus que n'importe où ailleurs, les supporters, le club et la ville ne font qu'un. Cela crée une grande énergie. Nous devons être alignés autour d'un même objectif. C'est ce que je veux restaurer. Je suis optimiste. Comment s'est déroulée la rencontre avec eux ? Très bien. L'ambiance était bonne. Les premières discussions ont été constructives. Je suis confiant. Nous avons d'autres rendez-vous demain (ce mardi) et nous avançons dans la bonne direction. J'ai bon espoir qu'à l'issue de nos conversations nous pourrons ouvrir un nouveau chapitre avec les supporters."



Enfin, Frank McCourt est revenu sur la comparaison qu'il avait faite entre les incidents à la Commanderie et ceux du Capitole, aux Etats-Unis : "Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que ce n'était peut-être pas le meilleur exemple à utiliser. J'aurais dû choisir une autre formule. La seconde, c'est que je condamne la violence. Elle est inacceptable. Un vrai supporter ne peut pas essayer de détruire le centre d'entraînement, c'est inconcevable ! Je pense que tous les groupes (de supporters) sont d'accords avec moi."