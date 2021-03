Turpin arbitrera LOSC-OM

L'OM se déplace demain soir, à 21h, dans le stade du LOSC, le leader de la Ligue 1.





Pour arbitrer cette rencontre, la Ligue a choisi Clément Turpin (38 ans), qui sera accompagné sur les ailes par Nicolas Danos et Cyril Gringore. Le quatrième arbitre sera Benjamin Lepaysant et la VAR sera gérée par Jérome Brisard et Cyril Mugnier.



Cette saison, l'OM a déjà été arbitré par Clément Turpin, face à Rennes. L'officiel avait expulsé Pape Gueye à la 34e, alors que l'OM menait 1-0, ce qui avait précipité la défaite de l'équipe en seconde période (2-1). Espérons que ces décisions, demain soir, ne pénalisent pas l'OM dans une nouvelle rencontre importante.