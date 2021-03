Ménès veut voir Kamara en Bleu

Pierre Ménès milite pour que Didier Deschamps appelle le milieu de terrain de l'OM en Equipe de France.





Boubacar Kamara, âgé de 21 ans, n'a jamais été convoqué chez les Bleus dans sa carrière : "Il est très bon. Je l'ai trouvé formidable hier soir (dimanche, contre Lyon, ndlr). Il est excellent, en plus j'ai trouvé qu'il avait pris de l'ampleur, qu'on l'a vu plus haut. A un moment donné il était côté droit et puis il y est resté. Je trouve qu'il prend une vraie dimension. Alors oui (à sa sélection en Bleu), déjà pour ça, mais aussi pour une autre chose. C'est que (Didier) Deschamps va commencer à avoir des problèmes au milieu du terrain : (Corentin) Tolisso est gravement blessé, (Paul) Pogba est encore blessé et est très souvent blessé et n'offre pas de garanties formidables... Alors évidemment, on ne peut pas comparer ce que fait sur un terrain (Boubacar) Kamara avec ce que font Pogba et Tolisso, mais il a une chance et moi franchement je la lui donnerais."



Cette saison, le joueur formé à l'OM a disputé 31 rencontres toutes compétitions confondues, pour 1 passe décisive. Grâce à ses performances, Boubacar Kamara a effectivement une vraie chance d'être appelé par Didier Deschamps pour les échéances de la fin du mois de mars.