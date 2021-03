Le staff complet de Sampaoli dévoilé

Pour sa mission du côté de l'OM, l'entraîneur argentin de 60 ans, qui doit arriver ce mardi dans la cité phocéenne, va s'entourer de quatre personnes.





Selon les informations de RMC, Jorge Sampaoli sera accompagné à l'OM d'un adjoint, Jorge Desio, d'un préparateur physique, Pablo Fernandez et d'un deuxième assistant à l'entraînement, Diogo Meschine, lesquels sont des fidèles du coach argentin. Le petit nouveau dans le staff, et qui s'occupera de l'analyse vidéo, est l'ancien joueur du FC Metz, Patricio D'Amico. Âgé de 46 ans, l'ancien meneur de jeu est argentin mais parle le français, ce qui devrait lui permettre de faire le lien entre le groupe des joueurs de l'OM et le staff technique de Jorge Sampaoli, tous hispanophones.



Le coach argentin Jorge Sampaoli devrait pouvoir coacher son premier match de l'OM contre Rennes, le 10 mars.