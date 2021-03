Le consultant de Canal Plus, Pierre Ménès, a donné son avis détaillé sur le match OM 1-1 Lyon, de dimanche soir.





"On a eu droit à un Olympico extrêmement décevant. L'OM s'est montré très faible techniquement, alternant les séquences où il n'enchaînait pas trois passes et les ballons balancés loin devant pour (Arkadiusz) Milik. Lyon avait tout fait pour se rendre le match facile en ouvrant le score par (Karl) Toko Ekambi, mais s'est endormi au lieu d'enfoncer le clou, jusqu'à ce penalty concédé juste avant la pause et qui a fait débat sur le plateau du Canal Football Club. En fait, on se rend compte que les arbitres sont prisonniers d'un règlement inepte et qui change en permanence, ce qui rend leurs décisions complètement illisibles. (...) Après le repos, le Brésilien (Lucas Paqueta) a pris un second jaune - qui aurait pu faire rouge direct - pour une semelle sur la malléole de (Dimitri) Payet au coeur d'une seconde période où Lyon semblait à court d'idée et où l'OM a tenté timidement de mettre la pression. On note un léger progrès dans le jeu côté marseillais, mais pas sûr que ce soit suffisant mercredi soir à Lille..." a conclu Pierre Ménès.



Ce mercredi soir, à 21h, l'OM se déplace chez le leader du championnat, le LOSC. Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 au Stade Vélodrome. Valère Germain avait égalisé à la 85e.