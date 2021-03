Bafétimbi Gomis, qui a joué à l'OM lors de la saison 2016-2017, a évoqué son passage dans le club pour So Foot.





Le Français de 34 ans évolue désormais à Al-Hilal FC, en Arabie Saoudite : "Être l'attaquant de Marseille, ce n'est pas simple. Quand on met ce maillot, on n'a pas d'excuse. L'attaquant a toujours l'humeur des habitants de la cité phocéenne dans les pattes, du lundi matin au dimanche soir. Cette pression-là est tout sauf facile à gérer, il ne faut jamais déshonorer le peuple marseillais qui est si fier. Le fait que je sois de la région et que je connaisse le club m'a fait gagner du temps. (...) Pour moi, ça n'a pas toujours été rose. J'ai eu des accrochages avec des supporters, mais c'est le seul club où j'ai porté le brassard de capitaine. Ma reconnaissance est qu'aujourd'hui, on se souvient de moi parce que je suis le dernier à avoir marqué plus de vingt buts (en une saison)."



Bafétimbi Gomis a effectivement inscrit 21 buts en 34 rencontres officielles avec l'OM cette saison-là. Mais l'année terminée, le Français, prêté par Swansea City, n'a pas été conservé par la direction, qui a misé sur Kostas Mitroglou et Valère Germain.