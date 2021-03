Sur La Chaîne L'Equipe, Didier Roustan a détaillé le match d'Arkadiusz Milik contre Lyon, dimanche soir.





Le buteur polonais a inscrit le but de l'OM sur penalty : "(Arkadiusz) Milik, je ne vois pas comment il peut faire mieux que ça par rapport à ce qu'on lui propose. Il est là, il pèse sur la défense adverse. Il marque un penalty. Milik, ça n'a rien à voir avec (Dario) Benedetto. Mais avant de critiquer Milik, il faut parler de (Florian) Thauvin et de (Dimitri) Payet, qui sont clairement insuffisants. En plus, Milik revenait de blessure, il n'avait pas joué pendant six mois à Naples. Là, il lui manque des ballons dans la surface et des joueurs autour de lui..."



En 2 titularisations avec l'OM, le Polonais a inscrit 2 buts, contre Lens et Lyon. Efficace, mais pas à 100 % physiquement, Arkadiusz Milik devrait élever son niveau de jeu dans les prochaines semaines à mesure qu'il retrouve le rythme de la compétition et que ses coéquipiers offensifs arrivent à mieux comprendre ses appels.