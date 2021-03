Payan évoque la vente du Vélodrome

Benoît Payan s'est à nouveau exprimé sur la vente du stade Orange Vélodrome.





Le maire de Marseille n'envisage pas de vendre l'enceinte du boulevard Michelet à quelques notes à l'OM : "J'ai indiqué à plusieurs reprises que je voulais vendre le stade, mais que je ne le vendrai qu'à l'Olympique de Marseille et à partir du moment où je serai sûr du projet. Le stade, il ne va pas s'envoler. Il est hors de question que ce soit le stade Qatar Airways ou Panzani demain. Moi, je suis né dans le stade. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'être né à Marseille pour comprendre l'attachement qu'on a avec ce stade. Il fait partie de ma vie, de notre histoire, de l'histoire de cette ville. Le montage financier actuel fait que ça coûte des millions et des millions d'euros à tous les Marseillais. Les contribuables marseillais sont les seuls en France à payer. Je veux donner à ce club les moyens de cette ambition. Il n'y a pas de grand club qui n'est pas propriétaire de son stade. À terme, si je suis convaincu du projet, de l'actionnaire, qu'il va mettre des sous sur la table, alors oui je le vendrai", a-t-il déclaré au micro de RMC.



On ne sait pour l'instant pas signé Frank McCourt est intéressé par l'idée de racheter le stade.