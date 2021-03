McCourt veut gagner la Ligue des Champions, révèle Payan

Benoît Payan a rencontré Frank McCourt, ce lundi. Le propriétaire de l'OM ne veut ni plus ni moins que remporter la Ligue des Champions.





Au micro de RMC, le maire de Marseille a révélé le contenu de ces discussions avec l'Américain. L'entretien a visiblement été cordial : "Ça s'est plutôt bien passé. J'ai vu un homme à l'écoute, qui a envie de comprendre une situation qui était très compliquée de là où il était. Il a pris des décisions, il est ici, il a rencontré des supporters. Je l'ai trouvé sincère, il a fendu l'armure, car il ne tape pas facilement sur les épaules : il m'a dit à quel point il était attaché à cette ville, il m'a parlé de la ville comme quelqu'un qui aime la ville, du club comme quelqu'un qui aime le club. Il a été réceptif à ce que je lui ai dit, je l'ai trouvé très ouvert autour de la question des supporters."





"Je crois qu'il va mettre le paquet"

Le patron olympien a de grosses ambitions : "Il me l'a répété à plusieurs reprises, il ne veut pas vendre le club, il n'a jamais eu l'intention de le vendre. Il m'a dit qu'il voulait aller chercher la Ligue des champions. [...] Il me dit qu'il veut des résultats, et ce n'est pas compliqué, il faut mettre les moyens. Il lui appartient de mettre sur la table un certain nombre de choses", a-t-il poursuivi. Il pense qu'il va encore investir : "Je crois que McCourt est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a mis beaucoup d'argent sur la table. Il a mis, de sa poche, des centaines de millions d'euros sur la table, dans une ville loin de lui, qu'il n'avait peut-être pas complètement comprise au moment où il a investi. Il a compris qu'il y a quelque chose de différent dans cette ville. Il se dit au moment de cette crise que soit il sortait complètement, soit il continue et il y va plus fort. Je crois qu'il va mettre le paquet."



Selon toute vraisemblance, Frank McCourt compte donner les moyens à l'OM de bien figurer, la saison prochaine. Au contraire de 2016, l'équipe ne repart pas de zéro. On peut penser qu'avec quelques renforts supplémentaires elle pourrait devenir très compétitive, tout au moins en Ligue 1. Les révélations du jour ferment la porte à toutes les rumeurs concernant la vente du club.