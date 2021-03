MacHardy sait comment Longoria doit procéder, à l'OM

Jonatan MacHardy pense que Pablo Longoria doit suivre le modèle de Pape Diouf.





Au micro de RMC, le journaliste a donné son avis sur l'orientation que doit prendre l'Espagnol, au poste de président de l'OM. Il a quelques idées bien établies : "Le projet de trading est voué à l'échec à l'OM. La seule politique sportive qui est viable à Marseille, c'est de faire comme Pape Diouf avait fait : prendre des joueurs qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais pour qui l'OM est le sommet de leur carrière. Comme Niang, Cana... En faisant ça, Marseille avait eu des joueurs ultra-motivés. Ils donnaient tout. Ça fonctionnait. Et d'autre part, ça permettait d'avoir une paix sociale avec les supporters. Car ce qui est important pour les supporters, c'est d'avoir des mecs qui jouent comme des chiens sur le terrain. Et ça, l'OM ne l'aura pas avec le projet trading, vu qu'il n'y aura pas cette attache émotionnelle entre le joueur et le Vélodrome. Alors que c'est super important à Marseille", a-t-il déclaré.



Pablo Longoria et Frank McCourt devraient en dire davantage sur leurs projets pour l'OM, cette semaine.