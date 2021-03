Le petit mot de Garcia pour Eyraud

Rudi Garcia a brièvement évoqué la mise à l'écart de Jacques-Henri Eyraud, à l'OM.





En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais s'est exprimé sur le départ de JHE du poste de président du club phocéen : "On s'aperçoit souvent de la qualité des gens quand ils ne sont plus là. Ça vaut dans plein de domaines. C'est tout ce que j'ai à répondre."



Le technicien lyonnais a certainement de grosses responsabilités dans le fiasco des premières saisons du projet McCourt. Les 28 millions d'euros dépensés pour Kevin Strootman et certaines autres signatures comme celle de Gregory Sertic restent en travers de la gorge de nombreux fans marseillais. Bizarrement, on ne s'est aperçu de rien de spécial, après son départ, en 2019, sinon que l'équipe se remettait à gagner.



On n'oublie pas non plus que Garcia a souvent dit qu'il n'irait jamais à la Lazio de Rome, par respect pour la Roma. On ne peut pas dire qu'il ait manifesté un grand respect pour l'OM et les Marseillais en rejoignant l'écurie de Jean-Michel Aulas et en faignant ensuite d'être étonné de la colère des uns et des autres. Donc ses leçons...