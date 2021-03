Comme son directeur sportif, Rudi Garcia s'est plaint de l'arbitrage, après le match nul entre Lyon et l'OM (1-1), dimanche.





En conférence de presse, le technicien rhodanien a montré qu'il ne connaissait pas la règle des mains dans la surface : "A priori, je pensais qu'il y avait une règle... C'est-à-dire que si la main touche d'abord le corps, ce n'est pas penalty. S'il y a une règle, il faut qu'elle soit suivie, avec nous et contre nous. Je suis surtout déçu pour le jaune donné à Paqueta sur cette action. On est un peu le parent pauvre du VAR, cette saison, c'est dommage. Mais bon, je répète que si on n'a pas gagné c'est d'abord de notre faute", a-t-il notamment déclaré. Il n'avait a priori pas non plus revu l'action du deuxième carton jaune du Brésilien, avant de se rendre en conférence de presse. Le joueur méritait un rouge direct.



Dans son édition du jour, L'Équipe rappelle que, selon les lois du jeu, il y a faute de main si "la position du bras ou de la main a artificiellement augmenté la surface couverte par le corps" et que "le cas évoqué par Rudi Garcia est seulement considéré lorsque la situation ci-dessus n'a pas lieu". Il paraît évident que Paqueta annihile une action de but.