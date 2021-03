Le départ d'Eyraud expliqué par un proche de McCourt

L'entourage de Frank McCourt ne voit pas que du négatif dans le bilan de Jacques-Henri Eyraud. Il admet néanmoins qu'il n'a pas réussi sa mission et n'a pas été dans les clous dans les domaines sportifs et financiers.





"Le bilan n'est pas si négatif. Il y a eu de bonnes choses avec la restructuration du centre de formation ou les actions sociales menées notamment pendant le confinement. Mais il n'a pas été toujours à l'écoute de Marseille. Il y a eu des maladresses et des erreurs sur ce qu'est l'OM pour les Marseillais. Au-delà de ça, il avait un objectif, sportif et financier. Et il n'a pas réussi. C'est la vie et l'actionnaire doit prendre les décisions en conséquence", a expliqué un proche du propriétaire de l'OM à L'Équipe.



Pablo Longoria tentera de faire mieux, ces prochaines saisons. À noter que l'on ne sait pour l'instant pas si JHE conservera ses fonctions dans les instances.