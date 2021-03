McCourt arrive ce lundi, Sampaoli attendu demain

Frank McCourt devrait arriver à Marseille, ce lundi. Jorge Sampaoli est lui attendu demain.





Comme indiqué dans le communiqué publié par l'OM, vendredi, l'Américain va débarquer à Marseille, ce début de semaine, indique L'Equipe. Il serait attendu ce lundi et va remettre de l'ordre et rencontrer les représentants des supporters, ainsi que les élus locaux. On peut imaginer que beaucoup de choses vont se jouer, ces prochaines heures.



Jorge Sampaoli doit quant à lui décoller ce lundi et prendre ses fonctions mardi. Dans son édition du jour, La Provence précise que les derniers détails de la séparation avec André Villas-Boas sont en passe d'être réglés. Cela devrait permettre à l'Argentin de signer son contrat. Il doit normalement respecter un isolement de sept jours, mais il espère obtenir une dérogation alors qu'il a déjà attrapé le coronavirus, il y a quelques mois.



Les prochains jours seront ceux du changement. McCourt devrait notamment présenter son nouveau projet pour le club.