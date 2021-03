Juninho a pété un câble sur l'arbitrage

Juninho s'est exprimé sur l'arbitrage, après le nul entre Lyon et l'OM au stade Orange Vélodrome. Il a accusé l'homme en noir d'avoir favorisé les Marseillais.





Le directeur sportif lyonnais n'était pas très lucide, sur les coups de 23 heures, dimanche soir. Il estimait que son équipe avait été lésée par l'arbitre : "Depuis que j'ai démarré ma nouvelle vie de directeur sportif, je dis moi-même qu'il ne faut pas parler de l'arbitrage, comme j'ai pu le faire quand j'étais joueur. Mais encore une fois, les décisions nous sont défavorables. Contre Nîmes déjà, un penalty pour nous n'avait pas été sifflé et on fait match nul. Contre Marseille au match aller, il y a un but de Houssem (Aouar) qui est refusé. Contre Metz, le but de Karl (Toko Ekambi) a aussi été refusé. Là, ça touche la main de Paqueta, mais ça touche le ventre d'abord. Tu ne peux pas donner un carton jaune avec autant d'incertitudes. Et après, il y a la main de Nagatomo. C'est l'arbitre qui a décidé du sort de la rencontre. Il a beaucoup souri, je pense qu'il s'est un peu amusé", a-t-il déclaré au micro de Canal+.





"On est déçus à cause de l'arbitrage surtout"

Le Brésilien a ensuite admis que l'OM avait eu la maîtrise du milieu de terrain, après un début de match à l'avantage des Lyonnais : "Marseille a fait un bon match, c'était dur. Les premières trente minutes étaient pour nous et après on a baissé de rythme et on a laissé Marseille gagner la bataille du milieu. En deuxième mi-temps, après le rouge de Paqueta, c'était beaucoup plus dur de jouer. On a eu deux ou trois contres qu'on aurait pu mieux terminer. On part avec un point, mais je retiens surtout que ce n'est pas la première fois que l'arbitrage est en notre défaveur. (...) On laisse deux points ce soir, l'arbitre était contre nous. Aujourd'hui, on est déçus à cause de l'arbitrage surtout."



Les Lyonnais voudraient nous faire croire qu'une main si grossière, dans la surface, ne vaut pas penalty, alors qu'elle empêche au minimum à un joueur marseillais de récupérer le ballon à quelques mètres des buts, au maximum au ballon de pénétrer au fond des filets. Quant au carton rouge, on peut penser qu'il pouvait tout aussi bien être direct, compte tenu de la semelle sur Dimitri Payet. Memphis Depay aurait peut-être également mérité de recevoir un rouge, lorsqu'il a agressé Alvaro Gonzalez, comme pour faire plaisir à un ami brésilien du PSG. La conception du rôle de l'arbitre n'est pas la même, à Lyon.