Florian Thauvin (28 ans) a vu des progrès dans l'équipe de l'OM, dimanche soir, face à Lyon (1-1).





"On a du mal à démarrer le match. Après, on a pris confiance, on égalise avant la mi-temps. On a eu la maîtrise du ballon, on a eu les occasions pour gagner, malheureusement ce n'est pas passé, mais ça s'améliore de match en match. C'est vrai que jouer dans une configuration comme celle-ci, c'est mieux, on a plus le ballon. On avait pris la mauvaise habitude de reculer pendant tout le match. Aujourd'hui ce n'était pas le cas. Ce n'est jamais simple de jouer face à une équipe repliée à 10, c'était la même chose pour nous au match aller. C'est comme ça", a-t-il déclaré au micro de Canal+.



Si l'équipe s'améliore, le milieu offensif paraît quant à lui à la peine. Flotov n'a inscrit qu'un but en 11 matchs, depuis le début de l'année. On attend bien davantage d'un joueur censé prétendre à une sélection pour l'Euro. Pour rappel, il n'a toujours pas prolongé son contrat et devrait quitter l'OM libre, en juin.