Marcelo (33 ans) considère que Lyon aurait pu l'emporter face à l'OM (1-1), dimanche soir.





Après la rencontre, le Brésilien a estimé que l'équipe de Rudi Garcia aurait pu gagner, au stade Orange Vélodrome. Il pense que l'exclusion de Paqueta a tout changé : "À mon avis, on avait des opportunités pour gagner le match. La première mi-temps, on joue très très bien. On donne une occasion sur le but. Dommage qu'on prenne un carton rouge. Sinon, je suis sûr qu'on gagne ce match. Mais maintenant, c'est fini. Il faut penser à mercredi. On joue à l'extérieur contre une équipe traditionnelle du Championnat de France (Rennes). On n'a pas fait tout le travail, mais on va continuer de regarder devant", a-t-il déclaré au micro de Canal+.



Ces derniers jours, les Lyonnais ont évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'obtenir le titre de champion. Une autre analyse serait de dire qu'avec un peu plus d'ambition en fin de match, l'OM aurait pu repartir du Vélodrome avec les trois points, face à une équipe qui n'a guère impressionné.