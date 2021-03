Nasser Larguet a livré son analyse du match OM-Lyon (1-1), après le coup de sifflet final. Il est satisfait du résultat.





En conférence de presse, le technicien a donné sa vision de la rencontre : "Les 25 premières minutes ont été compliquées, car leurs joueurs offensifs étaient bien positionnés dans les intervalles. Ensuite, on s'est rééquilibrés, on a égalisé et ça a bien préparé la seconde période qui a été bien meilleure pour nous. On n'a pas concédé trop d'occasions, c'est positif. Lyon a une grosse capacité à conserver la balle, mais aussi à faire mal sur les transitions, donc il fallait être prudents aussi et préserver ce point contre une équipe de haut de tableau", a confié au journaliste.





"Thauvin et Milik étaient dans d'excellentes dispositions"

Il a également expliqué pourquoi il n'avait fait qu'un remplacement, ce qui paraît assez étonnant face à une équipe à 10 : "J'ai décidé de ne faire qu'un seul changement, car Payet, Thauvin et Milik étaient dans d'excellentes dispositions. Ce match vaut plus qu'un simple point, car nous étions en peine convalescence il y a quelque temps. Ce match est une référence pour moi, par rapport au fait d'avoir confiance dans le fait de bien figurer collectivement. J'avais dit aux joueurs de se mettre dans une bulle sportive et de se déconnecter de tout ce qu'il se passe autour. Ils ont été focus là-dessus. Je vis bien cet intérim, je me méfie des louanges, c'est aux joueurs qu'il faut les adresser. Moi, je fais une très belle carrière de formateur (Sourire)", a-t-il poursuivi.



Il devrait bientôt retrouver son poste, au centre de formation : "Quand il sera là, je ferai comme je fais à chaque fois, je reviendrai avec la formation et je conserverai une connexion forte avec l'équipe première concernant les jeunes joueurs que je trouverai aptes à monter."



Le match contre les Lyonnais donne quand même quelques regrets. On peut notamment penser que Luis Henrique aurait pu apporter, en fin de rencontre.