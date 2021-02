Fred Hermel pense que Jorge Sampaoli va plaire aux Marseillais. Il croit toutefois que l'Argentin est capable de laisser tomber l'OM, d'ici quelque temps.





"Vous allez l'adorer les marseillais, puis vous allez le détester quand il vous aura planté. Lors de son passage en Espagne, il a un préaccord avec Grenade, Séville arrive, il déchire son accord avec Grenade, car on lui offre un truc plus intéressant. La parole chez lui ça ne compte pas beaucoup. À Séville ça commence très bien, le début de saison est extraordinaire, sauf qu'au mois de janvier, il commence à discuter avec la sélection argentine, et les choses vont beaucoup moins bien. C'est un entraîneur du court terme, pas quelqu'un qui installe un projet, donc ça s'écroule rapidement. Il a une clause libératoire dans son contrat, donc son but est alors de se faire virer pour toucher ses indemnités de licenciement et que la sélection argentine n'ait pas à payer la clause libératoire", a déclaré le journaliste spécialisé sur la Liga au micro de RMC.



La plus longue expérience du technicien a été au poste de sélectionneur du Chili de 2012 à 2016.