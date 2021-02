Mercato : Milik à la Juve ? Le Mée n'y croit pas

L'agent de joueurs Yvan Le Mée ne pense pas qu'Arek Milik (26 ans) rejoindra la Juventus, lors du mercato estival.





Le conseiller de joueurs ne croit pas que le polonais s'engagera avec le club de la Vieille Dame, l'été prochain : "Plus que Milik, je vois Depay en noir et blanc. Pourquoi ? Parce que Marseille, sauf nécessités économiques, je ne pense pas qu'ils seront privés de Milik après seulement six mois. Le club a fait un effort majeur pour achever l'opération complexe avec Naples. Alors, bien sûr, dans le football, ne dites jamais jamais ... Le contrat de Depay, en revanche, expire. Ce n'est pas un mystère que le Néerlandais souhaite rejoindre Koeman à Barcelone. Cependant, les Catalans ont de nombreux attaquants et peu de possibilités de dépenses : il n'est pas certain qu'ils pourront faire plaisir à leur entraîneur. Les recrutements pour zéro euro sont l'une des spécialités de Paratici et Depay me semble parfait pour les Bianconeri et pour jouer avec Cristiano Ronaldo", a-t-il déclaré au média Tuttosport.



Pour rappel, Milik est prêté pour 18 mois, avec option d'achat obligatoire. Le club marseillais paraît avoir par ailleurs quelques ambitions pour le prochain marché des transferts. Il n'est dès lors pas évident qu'il laissera filer ses meilleurs éléments.