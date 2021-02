L'association OM réagit au départ de JHE

L'association OM a publié un communiqué suite au départ de Jacques-Henri Eyraud du poste de président. Elle se félicite de cette décision qui va permettre au club d'apaiser son environnement.





"Une page importante de l'histoire de l'OM se tourne. L'avenir ne s'inscrit néanmoins jamais en injuriant le passé. Au-delà des épisodes ou des échecs qui ont pu conduire le propriétaire à engager des changements majeurs, nous ne pouvons oublier l'action menée pour reconstruire un club dont nul n'ignore la situation particulièrement grave qui était la sienne voici quatre ans", indique notamment son message.





"S'engager au service du meilleur pour l'OM et pour Marseille"

Elle a également évoqué les nouveaux dirigeants : "Garante des valeurs qui fondent l'Olympique de Marseille depuis l'origine et titulaire du numéro d'affiliation de son équipe aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la Ligue, l'Association OM accueille aujourd'hui avec espoir la nouvelle équipe dirigeante. Elle est prête à s'engager, avec passion, dans le dialogue et la concertation avec elle, au service du meilleur pour l'OM et pour Marseille."



Pour en revenir au terrain, l'équipe olympienne disputera ce soir un match très important pour la fin de saison, face aux rivaux lyonnais. Ce sera l'occasion pour les joueurs de montrer que la page des grosses tensions de l'hiver 2021 est tournée.