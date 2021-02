Les trois raisons pour lesquelles Eyraud a été écarté

Le départ de Jacques-Henri Eyraud du poste de président aurait trois causes. La première concernerait l'une de ses interventions, la seconde aurait rapport à sa brouille avec les supporters et la troisième à la gestion du cas André Villas-Boas.





Selon les informations recueillies par La Provence, l'éviction de JHE est liée à trois épisodes. Le premier concerne donc ses propos calomnieux sur les Marseillais, à l'occasion d'une visioconférence organisée par "Le Shack", un espace de cool-working de la capitale. Le second aurait trait aux grosses tensions qui l'opposent aux groupes de supporters et qui ont abouti aux violences de la commanderie, le 30 janvier, puis au fameux courrier de mise en demeure. Les associations ont ensuite bénéficié de nombreux soutiens. Enfin, le troisième a rapport au départ d'André Villas-Boas. Le portugais a démissionné, avant d'être... mis à pied le 2 février. Le quotidien indique que le technicien souhaite simplement être libéré de son contrat, à la date à laquelle il a choisi de partir. Or Jacques-Henri Eyraud a préféré se lancer dans une bataille judiciaire "n'ayant aucun sens, si ce n'est de flatter son égo de combattant tout-terrain".



Comme L'Équipe, le journal provençal s'interroge sur le rôle qu'il va pouvoir tenir au sein du conseil de surveillance. Certains pensent effectivement qu'il ne s'agit pas d'un bouleversement, mais d'une réelle organisation. Il pourrait donc continuer à oeuvrer en étant en retrait.