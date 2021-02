Stephen Brun pense que Frank McCourt a écarté Jacques-Henri Eyraud dans le seul but de se rabibocher avec les leaders des clubs de supporters.





"McCourt s'est acheté une paix sociale. Il a pu constater que les supporters étaient plus puissants que ce qu'il pensait. Je pense que c'est un signal de paix pour éteindre un peu les tensions. Mais beaucoup de choses restent à régler. Longoria a beaucoup de qualités, mais mettre un novice comme lui, ça peut être dangereux", a-t-il estimé au micro de la radio RMC.



On peut imaginer que l'Espagnol sera très entouré, dans ses prises de décision, et en particulier durant les premiers mois. Quant aux supporters, les discussions de cette semaine seront très intéressantes à analyser. Il n'est pas évident que l'Américain cédera, en rapport aux violences qui ont eu lieu à la Commanderie.