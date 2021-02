Une clause libératoire dans le contrat de Milik ? La réponse

Le contrat qui lie Arek Milik (26 ans) à l'OM ne prévoit pas de clause libératoire, comme l'a affirmé la presse italienne.





Selon les informations publiées par le quotidien L'Équipe, le contrat du Polonais n'est pas assorti d'une clause libératoire, comme cela a été affirmé en Italie. La législation française ne l'autorise pas. Il existerait en revanche un gentlemen's agreement qui devrait permettre à l'attaquant de partir, s'il le souhaite. Pour rappel, il est prêté 18 mois par Naples, avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros, plus 4 millions de bonus.



Milik n'a pour l'instant joué que deux matchs, face à Monaco (1-3) et contre Lens (2-2), rencontre lors de laquelle il a inscrit un but. "La situation n'a pas été facile jusque-là avec le changement de coach et sa blessure musculaire, mais il est impatient d'aider l'équipe", a confié un membre de son entourage au journal.



Il faut désormais espérer que l'attaquant va pouvoir jouer régulièrement et reprendre le rythme de la compétition.