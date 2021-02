"Eyraud a géré le club comme une entreprise"

Le départ de Jacques-Henri Eyraud marque un tournant dans l'ère Frank McCourt. L'entourage de l'Américain admet que l'ancien président a commis plusieurs gaffes.





Dans les colonnes du journal L'Équipe, un proche du clan McCourt s'est exprimé sur le départ de JHE. Il pense que son départ était devenu inéluctable : "Eyraud était K.O., il attendait peut-être que quelqu'un appuie sur le bouton pour lui. La situation était inextricable. Il n'a pas toujours saisi le contexte local, il a géré le club comme une entreprise, sans tenir compte des supporters. Depuis six mois, il était moins audible et a commis plusieurs maladresses."



Le quotidien croit savoir que seuls quelques cadres du club ont été informés de son départ. Les joueurs et les autres salariés l'ont appris sur les réseaux sociaux. Il reste désormais à voir si cette mise en retrait constituera une vraie rupture, ou s'il s'agit d'une manoeuvre visant à moins exposer Eyraud. L'avenir proche de Thierry Aldebert et Hugues Ouvrard, lesquels sont très proches de JHE, devrait permettre de le savoir.



Frank McCourt arrivera à Marseille cette semaine et en profitera notamment pour rencontrer les responsables des associations de supporters.