OM-Lyon : les compos probables

L'OM accueille Lyon, ce soir, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Voici les équipes qui pourraient démarrer la rencontre.





Nasser Larguet peut compter sur les retours d'Arek Milik et Florian Thauvin. Il doit en revanche se passer des services de Dario Benedetto, de Valentin Rongier et d'Hiroki Sakai, lesquels sont suspendus. Quant à Jordan Amavi, il est blessé. Le coach de l'équipe première phocéenne a également choisi de ne pas retenir Bamba Dieng et Cheick Souaré pour la rencontre. Côté lyonnais, Rudi Garcia peut s'appuyer sur un groupe complet.



Le onze probable phocéen : Mandanda - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Gueye - Thauvin, Payet, Germain - Milik.

Les remplaçants possibles : Pelé, Ngapandouetnbu, Balerdi, Perrin, Rocchia, Ntcham, Cuisance, Khaoui, Luis Henrique.



Le onze probable lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Paqueta, Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi.

Les remplaçants possibles : Pollersbeck, Benlamri, Diomandé, De Sciglio, Bard, Caqueret, Guimaraes, Cherki, Slimani.