Dhorasoo pense que Lyon va s'imposer facilement face à l'OM

Vikash Dhorasoo est convaincu que l'équipe de Rudi Garcia va prendre le dessus sur celle de Nasser Larguet, dimanche soir (21h00).





Sur la chaîne L'Équipe, l'ancien milieu de terrain à donner son avis sur la rencontre qui se jouera demain. Il pense que les Lyonnais sont très supérieurs aux Marseillais : "Avant, c'était super de gagner avec la pression du public. Il y a une vraie différence de niveau aujourd'hui entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Il n'y a plus à jouer dans un stade de fous au Stade Vélodrome qui peut révéler l'équipe moins forte. Il suffit que Lyon élève un peu son niveau et ça va passer. L'OM va terminer la saison comme il va pouvoir", a-t-il lâché au micro de la chaîne de télévision.



Lors du match aller, les deux formations s'étaient séparées sur un nul (1-1), malgré l'expulsion sévère de Dimitri Payet. Aux Phocéens de démontrer qu'ils n'ont rien perdu de leur talent.