Un club anglais en pole pour Amavi

Le latéral gauche de l'OM, qui n'en finit plus de se blesser, est en fin de contrat cet été.





Selon les informations de Todo Fichajes, deux clubs européens sont particulièrement intéressés par les services de Jordan Amavi : Naples, d'un côté, et Arsenal, de l'autre. Le média révèle que ce sont les Gunners qui ont une longueur d'avance dans le dossier, même si le classement final en Premier League de l'équipe pourrait influer sur le choix de Jordan Amavi. Actuellement, la formation entraînée par l'Espagnol Mikel Arteta est 11e du championnat anglais, à 11 points du 4e, West Ham, et 9 points du 5e, Chelsea. En Serie A, Naples est 7e, à quatre unités du 4e, l'AS Roma.



Jordan Amavi a déjà évolué en Angleterre, entre 2015 et 2017, à Aston Villa. Le latéral de 26 ans n'a disputé que 11 rencontres de L1 cette saison. De retour sur le banc contre Bordeaux, le 14 février, le Français a ensuite joué 1 minute face à Nice, puis 1 minute face à Nantes, en L1, avant de se blesser à nouveau. Jordan Amavi sera indisponible contre Lyon, dimanche, et contre le LOSC, mercredi.