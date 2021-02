Larqué est séduit par Larguet

Jean-Michel Larqué a salué le travail de l'entraineur intérimaire de l'OM, Nasser Larguet, dont la mission va s'arrêter sous peu, puis que Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur de l'OM, hier soir.





"Je ne suis pas parti d'un a priori avec Nasser Larguet puisque je ne le connais pas. Je regarde ce qu'il s'est passé à Marseille. Il est réputé pour être un bon formateur. Il a pris un groupe qui était à la rue. Les garçons se faisaient la gueule et se battaient entre eux. Il me semble qu'il y a un peu d'apaisement dans le vestiaire. La situation est moins problématique qu'il y a un mois avec le départ de Villas-Boas" a analysé Jean-Michel Larqué sur RMC.



Sous les ordres de Nasser Larguet, l'OM a gagné deux rencontres (1 en L1, 1 en Coupe de France), a perdu une fois (contre le PSG) et a fait trois matchs nuls (Lens, Bordeaux, Nantes). Dimanche soir, Lyon, le 2e de L1, va se présenter au Stade Vélodrome. L'intérim du coach pourrait continuer contre le LOSC, mercredi prochain, et contre l'AS Canet, en Coupe de France.