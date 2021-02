Sur RMC, Jérôme Rothen a commenté les changements à l'OM, impulsés par Frank McCourt.





L'ancien joueur de l'AS Monaco et de Paris a d'abord évoque l'arrivée de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur : "Dans tous les cas, je pense que c'était la recrue de (Pablo) Longoria, même quand (Jacques-Henri) Eyraud était président parce qu'il avait pris les commandes du sportif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'OM."



Jérôme Rothen regrette cependant le temps de réaction du propriétaire américain : "Il fallait faire du tri ailleurs, (Frank) McCourt est en train de le faire. Il a mis beaucoup de temps à réagir. Il a subi beaucoup trop les évènements en restant loin de Marseille... Il vient, il va faire une lettre. Il y a des actes, c'est tout à son honneur mais ils ont perdu un peu de temps."



Le consultant a conclu en saluant la nomination de Pablo Longoria en tant que président de l'OM, une bonne décision selon lui : "Il est ambitieux, il va prendre ce rôle à coeur. Il a dû avoir une bonne discussion avec (Frank) McCourt. J'ai déjà échangé avec lui, c'est quelqu'un qui connaît bien le football et a ses idées dans la tête, elles sont très claires. De ce côté-là, c'est une bonne nouvelle qu'il prenne plus de poids à l'OM. Après, c'est le rectangle vert et il faudra que (Jorge) Sampaoli trouve les armes pour relancer la machine."