Larguet pique Cuisance

Nasser Larguet a évoqué le milieu de terrain de 21 ans en conférence de presse, ce vendredi, avant OM-Lyon de dimanche soir.





L'entraîneur de l'OM, qui cèdera bientôt sa place à Jorge Sampaoli, reproche à Michaël Cuisance de ne pas avoir une connexion assez forte à l'équipe : "Il sait très bien qu'il a un fort potentiel, une puissance, un mental assez fort, bonne technique. Aujourd'hui, ce que je lui dis, c'est de mettre ses qualités au profit de son équipe, de se mettre au service de l'équipe. On a besoin de joueurs qui additionnent leurs qualités, qu'il soit plus discipliné sur le terrain. Pour gagner une place, il faut qu'il se connecte à l'effectif."



Prêté par le Bayern Munich à l'OM cette saison, Michaël Cuisance, après de bons débuts, a eu du mal à se faire une place dans le onze de départ de l'équipe. Peu efficace (0 but, 1 passe décisive en 25 rencontres toutes compétitions confondues), l'ex-joueur du Borussia Mönchengladbach joue moins ces dernières semaines (109 minutes cumulées sur les cinq derniers matchs de l'OM, toutes compétitions confondues, soit une seule titularisation et 3 entrées en jeu, dont deux très brèves).