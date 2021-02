Les joueurs n'étaient pas au courant du départ d'Eyraud

Selon RMC, la surprise a été totale pour beaucoup de monde au club, hier soir.





Le communiqué indiquant que Frank McCourt nommait Pablo Longoria président de l'OM, en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, très contesté ces dernières semaines, a été publié ce vendredi, un peu avant 21h. Si la surprise a été grande pour la plupart des observateurs et journalistes, elle l'a également été pour les joueurs qui ont appris la nouvelle, selon RMC, sur les réseaux sociaux. Idem pour les salariés du club, qui n'ont pas été mis dans la confidence avant la décision.



Seuls quelques grands cadres de l'OM savaient "en amont" que Jacques-Henri Eyraud allait perdre son poste, et que Pablo Longoria le remplaçait. Signe que les plus grandes décisions concernant l'OM peuvent rester secrètes de beaucoup de monde, pendant quelques temps.