Silencieux ces dernières semaines, Frank McCourt a livré quelques mots, en marge des grosses annonces de ce vendredi. Il assure que ses ambitions sont intactes et indique qu'il va rencontrer les supporters.





"L'âme de Marseille m'a séduit au moment d'acheter le club. Cet esprit a souffert de la distance que la COVID a imposée entre les fans, dont je fais partie, et le terrain. Je tiens à remercier les autorités qui facilitent mon arrivée en France. J'arrive à Marseille, et j'ai hâte de faire connaître ma vision de l'avenir directement auprès des supporters, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement pour les prochaines générations. En 2016, nous avons lancé un projet ambitieux pour ramener ce club au sommet du football français et européen et cet engagement est toujours intact. Soyez assurés que mon engagement envers l'OM et les Marseillais est absolu, et je demande à tous nos supporters de s'unir et de nous soutenir au moment d'ouvrir ce nouveau grand chapitre", a-t-il déclaré, dans des propos repris par le site officiel de l'OM.



Ces changements tendent à confirmer qu'aucune vente n'est dans les tuyaux. L'américain paraît déterminé à s'inscrire sur le long terme avec le club olympien.