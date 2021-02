Nommé président à la place de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria s'est exprimé sur le site officiel de l'OM.





"L'histoire et la culture de ce club sont véritablement uniques. Le football est inconcevable sans passion et cette nomination est pour moi un grand honneur, auquel je me prépare depuis que je suis entré dans le monde du football. Nous souhaitons contribuer à la construction d'un style de jeu qui corresponde à la passion de nos supporters. Je serai attentif à ce que tous les joueurs adhèrent à notre projet. Ce sera une condition préalable pour nos recrutements à venir. Le courage et la passion sont des valeurs essentielles pour l'OM et les Marseillais. Le club passe avant tout, quoi qu'il arrive", a déclaré le nouveau patron olympien.



Pour rappel, Longoria occupait le poste de directeur du football depuis le début du mois d'août 2020. L'OM dispose désormais d'un président qui connaît bien son domaine.