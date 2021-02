Eyraud remplacé par Longoria, Sampaoli arrive (Officiel)

Par le biais d'un communiqué, Frank McCourt a annoncé d'énormes changements à la tête de l'OM. Pablo Longoria va remplacer Jacques-Henri Eyraud, au poste de président. Jorge Sampaoli arrive quant à lui au poste d'entraîneur. Enfin, le propriétaire américain va se rendre à Marseille pour rencontrer les supporters.





Sur son site officiel, l'OM a annoncé de gros changements. JHE quitte le poste de président est remplacé par Pablo Longoria. Eyraud sera désormais au conseil de surveillance. Jorge Sampaoli arrive quant à lui pour le poste d'entraîneur : "Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria est nommé président du directoire de l'Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli, entraîneur de renommée internationale, est nommé à la tête de I'équipe première. Frank McCourt se rend à Marseille pour y rencontrer des groupes de supporters et des dirigeants locaux. L'Olympique de Marseille ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de sa grande histoire. Pablo Longoria a été nommé président du directoire de l'OM, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, et Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur de l'équipe première du club. Pablo Longoria, qui occupe le poste de directeur du football de l'OM depuis le 3 août 2020, devient président du directoire et président de l'OM, avec effet immédiat. À ce titre, Longoria sera responsable de la gestion du club, tant sur le plan sportif que sur le plan économique", indique notamment le communiqué.





"Remettre le football au coeur de l'OM"

"C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès. J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au coeur de l'OM", a déclaré Frank McCourt. L'Américain se rendra aussi à Marseille pour discuter avec les groupes de supporters.



Des nouvelles incroyables auxquelles on ne s'attendait pas il y a quelques minutes seulement.