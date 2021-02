Gueye a de très hautes ambitions

Pape Gueye (22 ans) espère devenir un joueur référence.





En conférence de presse, le milieu de terrain s'est exprimé sur son adaptation, à l'OM : "C'est vrai qu'on ne dirait pas que ça fait 6 mois que je suis là. Il s'est passé énormément de choses. J'ai appris très rapidement ce qu'est le haut niveau. En quelques mois, je suis passé de la L2 à la Ligue des Champions. J'ai eu l'intelligence de continuer à travailler, de pas trop calculer ce qu'il se dit sur moi. Je suis là, je suis jeune. Je suis venu ici, je savais que ça allait être un défi. C'était un objectif que je voulais atteindre. Je dois continuer ce genre de matches", a-t-il expliqué aux journalistes présents.





"Je veux être une référence"

Il souhaite aller très haut : "Je suis ambitieux, je voulais être à l'OM et j'y suis. Je dois progresser sur plein de choses, je ne veux pas être juste un joueur de l'OM et de L1. Je veux être une référence, je travaille pour. Parfois, j'ai trop d'agressivité (sur le terrain, dans les duels), je dois me contrôler. Je suis quelqu'un qui veut gagner. Je travaille sur ça, ça ira."



Cette saison, Guy a disputé 21 matchs de Ligue 1 et 4 de Ligue des Champions.