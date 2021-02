Rudi Garcia s'est exprimé sur le match qui se jouera dimanche, au stade Orange Vélodrome, entre Lyon et l'OM. Il vise les trois points.





"Peu importe qui on joue dimanche, on veut continuer à gagner. C'est une course d'endurance devant. Il faut être l'équipe qui gagne le plus de matches. C'est un affrontement entre deux des meilleurs clubs français. C'est une affiche. Je veux que l'OL soit à son meilleur niveau. Il faut mettre tous les ingrédients, être en mode Ligue des Champions. On joue pour cela", a déclaré le technicien rhodanien en conférence de presse. Il refuse de s'exprimer sur l'équipe de Nasser Larguet : "Les forces de l'OM ? Ce qui compte, ce sont les forces de l'OL. Il faut avoir de la motivation, de la réflexion durant le match. Il faudra être continu tout le match dans tous les domaines. Ce sont deux des meilleures équipes. C'est toujours un match particulier et qu'on a envie de disputer."





"On a envie de retrouver la Champions League"

Il espère enfin qualifier son équipe pour la C1 : "C'est un vrai sprint, tout le monde court vite, a continué l'entraîneur de l'OL. Il n'y a pas de pression. On a envie de retrouver la Champions League. Il n'y a rien de fait aujourd'hui. Cette expérience nous amène à être tranquille, ne pas s'enflammer quand tout va bien et surmonter les difficultés quand il y en a. Le groupe est capable de le faire. Il y a encore 36 points à distribuer, c'est beaucoup", a-t-il ajouté.



Lors du match aller, les deux formations s'étaient quittées sur un match nul 1-1.