Larguet met Thauvin et Khaoui en concurrence

Nasser Larguet a indiqué que Florian Thauvin (28 ans) et Saif-Eddine Khaoui (25 ans) étaient désormais en concurrence. Ils seront départagés sur leurs prestations et leur implication à l'entraînement.





"On connait les qualités de Thauvin, il a une grosse valeur offensive. Khaoui a marqué beaucoup de points ces derniers temps par son activité offensive - avec ce match où il marque deux buts - et il est aussi intéressant au niveau de la récupération du ballon quand on est en difficulté. Il y a de la concurrence pour tout le monde. Personne n'a un statut définitif. Thauvin et Saîf-Eddine ont autant de chances d'être titularisés sur les prochains matchs", a indiqué l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.





"Milik nous donne vraiment beaucoup de choix"

Il a également évoqué ce que pouvait apporter Arek Milik : "Il peut prendre la profondeur, jouer dos au but, garder les ballons. Il peut jouer avec un attaquant autour de lui, un numéro 10. Ça nous donne vraiment beaucoup de choix. On connaît les qualités de Florian Thauvin, un garçon de couloir, qui joue faux pied. Il est capable d'alimenter un garçon comme Milik. Il peut prendre la profondeur, rentrer à l'intérieur. Le retour de ces joueurs nous donne d'autres cartes."



Compte tenu du fait que Thauvin revient de blessure, Khaoui devrait être titulaire contre les Lyonnais.