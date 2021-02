Pape Gueye (22 ans) s'est exprimé sur le match à venir face à Lyon, dimanche (21h00). Il n'a pas abandonné l'idée que l'OM soit dans le haut de tableau, au terme de la saison.





Face aux médias, le milieu de terrain a évoqué la différence de classement entre les deux formations : "Est-ce qu'on boxe dans la même catégorie aujourd'hui? Je ne sais pas si je peux dire ça puisqu'il y a des matchs qu'on n'a pas su gagner, et eux l'ont fait. Maintenant on a une série à faire, si on gagne dimanche ça peut être un déclic pour la fin de la saison. Si on gagne quelques matchs, on peut rapidement être bien positionnés", a déclaré.





"Si on peut les priver de gagner le championnat..."

Il n'hésitera pas non plus s'il peut empêcher le club de Jean-Michel Aulas d'être champion : "Si on peut les priver de gagner le championnat, on va le faire. On ne va pas y réfléchir", a-t-il ajouté, souriant.



Pour rappel, Lyon et Marseille se sont séparés sur un match nul (1-1), lors du match aller au Groupama Stadium.