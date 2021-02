Sampaoli voudrait convaincre Thauvin de rester à l'OM

Jorge Sampaoli souhaiterait pouvoir s'appuyer sur Florian Thauvin (28 ans), la saison prochaine.





Selon les renseignements publiés par Calciomercato, le technicien argentin veut convaincre le milieu offensif de prolonger son contrat avec l'OM. Une mission que le média juge compliquée, étant donné que le joueur paraît avoir décidé de partir depuis plusieurs mois. Le Milan AC resterait en pôle pour l'accueillir.



Blessé l'an passé, Florian Thauvin réalise une saison décevante. Il n'a notamment pas été au niveau en Ligue des Champions. Il a marqué sept buts et délivré sept passes décisives en 24 apparitions en Ligue 1, ce qui en soi n'est pas un mauvais bilan. Pour autant, il se montre bien moins décisif, depuis le début de l'année. Il n'a inscrit qu'un but et délivré que deux passes décisives en 10 matchs, depuis le 6 janvier. Il a notamment été pris dans la polémique avec Dimitri Payet.



Le prochain entraîneur de l'OM considère visiblement pouvoir le relancer, comme Marcelo Bielsa l'avait transformé lors de son passage en 2014-2015. Il reste à voir si le joueur, qui est conseillé par Jean-Pierre Bernès, se laissera convaincre.